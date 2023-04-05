ترامب لمؤيديه بفلوريدا: كنت ضحية التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نفسه ضحية التدخل في الانتخابات، منتقدا المدعي العام في نيويورك ألفين براج، بعد توجيه اتهامات جنائية له.

وقال ترامب أمام مؤيديه في ولاية فلوريدا، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه لم يتخيل أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة، مضيفا أن «الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بجسارة عن أمتنا في مواجهة الساعين لتدميرها».

34 تهمة موجهة إلى ترامب

كانت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، قد أفادت بأنه حكم على ترامب بأنه غير مذنب، بعد أن وجهت إليه رسميا 34 تهمة، ومثل أمام المحكمة لأول مرة منذ توجيه الاتهام إليه فيما يتعلق بإخفاء تعاملات مالية.

ويعد ترامب، الذي أعلن في نوفمبر الماضي عزمه خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة يوجه إليه اتهام جنائي.