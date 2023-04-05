تفاصيل حبس تاجر ألعاب نارية في الإسكندرية بتهمة حيازة 3 آلاف قطعة

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص بتهمة حيازة الألعاب النارية بغرض الاتجار بها في مركز سيدي جابر التابع لمحافظة الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، والتحفظ على الألعاب النارية المضبوطة بحوزة المتهم.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أمس، القبض على شخص بتهمة الاتجار في الألعاب النارية في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، وكان بحوزة المتهم 3450 قطعة من الألعاب النارية من النوع محدث الصوت بمختلف الأشكال والأحجام، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، واعترف المتهم بتفاصيل الواقعة.

العقوبة القانونية المنتظرة

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بالاتجار في الألعاب النارية، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنّه سينطبق عليه ما نصت عليه المادة 102 «أ» كالتالي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وتابع المحامي طبقًا لنص القانون: «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».