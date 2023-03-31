ضبط 10 آلاف عبوة ألعاب نارية بطنطا وتحرير محاضر متنوعة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط عدة مخالفات تموينية، خلال حملة تفتيشية موسعة لضبط الأسواق والمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع، بمدينة طنطا و المحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 10 آلاف صاروخ

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تلقي إخطارا من مدراء تموين طنطا والمحلة، يفيد بضبط كميات كبيرة من الصواريخ والألعاب النارية، وعدة مخالفات تموينية متنوعه.

شنت حملة تفتيشية ضمت كلا من ياسر مراد مدير الإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة بطنطا وتم ضبط 10000عبوه صواريخ وألعاب نارية داخل محل بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

14 محضر متنوع

حيث تشكلت حمله تموينيه من مفتشي الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز المحلة الكبرى، وأسفرت على تحرير إجمالي عدد 14 محضرا ثبات حاله وذلك علي النحو الاتي :-

4 محضر توقف عن العمل والإنتاج بدون إذن من الجهات الرسمية للمخابز البلدية .

محضر تصرف في عدد 6 شيكارة دقيق بلدي 87.5 لاحد المخابز البلدية بدائرة الإدارة.

محضر تجميع كميه قدرها 10 شيكارة دقيق بلدي 87.5 داخل احد المخابز بدائرة الإدارة بقصد بيعها في السوق السوداء .

عدد 8 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن .