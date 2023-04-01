اعترافات المتهمين بالاتجار في مليون قطعة ألعاب نارية: «الموسم بتاعنا»

«ده أهم موسم في السنة كلها بالنسبة لتجارة الألعاب النارية، عشان كده معانا كميات كبيرة منها»، بهذه الكلمات بدأ المتهمون بحيازة مليون قطعة من الألعاب النارية للاتجار فيها في محافظة الفيوم، باعتراف تفصيلي أمام جهات التحقيق، بعدما قبضت عليهم الأجهزة الأمنية.

التجارة في الألعاب النارية

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «بنتاجر إحنا التلاتة في الألعاب النارية باختلاف أشكالها وأحجامها، وكنا حاطينهم في مخزن عشان نقدر نبيعهم في موسم رمضان والعيد وأي مناسبات جاية تاني».

وتابع المتهم في أثناء جلسة التحقيق، أنه لم يكن يتوقع أن تصل إليهم الأجهزة الأمنية وتلقي القبض عليهم: «كنا واخدين كل احتياطاتنا عشان محدش يعرف يوصلنا من الشرطة».

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الخميس، القبض على 3 أشخاص متهمين بحيازة ألعاب نارية والاتجار فيها دون الحصول على أي تراخيص قانونية، وكان بحوزتهم مليون قطعة ألعاب نارية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية على المتهمين الثلاثة بحيازة الألعاب النارية والاتجار فيها بمحافظة الفيوم دون تراخيص، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سينطبق عليهم المادة 102 «أ» التي تنص على: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وتابع المحامي طبقًا لنص القانون: «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».