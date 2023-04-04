ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية متنوعة في حملة أمنية بالأقصر

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بإسنا بقيادة الرائد محمد فتحي رئيس الوحدة، وإدارة الإشغالات والمتابعة، والحملة استهدفت الشوارع الجانبية بمدينة إسنا.

ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية متنوعة الأحجام

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 آلاف صاروخ ألعاب نارية متنوعة الأحجام ومحظور تداولها أو بيعها، معروضة للبيع داخل فاترينة بشارع الإسطبل بوسط مدينة إسنا جنوب الأقصر.جرى مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

جاء ذلك إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين ، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.