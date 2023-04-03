كيف يتم تقسيم المعاش بين الأرملة وأبنائها؟.. التأمينات توضح

كشف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 149 لسنة 2019، عن كيفية تقسيم المعاش بين المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، موضحا أنه يشترط لحصول الابنة على معاش والدها المتوفى ألا تكون متزوجة، كما يشترط على الأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتًا.

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، أنه في حالة وجود أبناء مستحقين أو بنات يتم تقسيم معاش الزوج المتوفى بين الأرملة وأبنائها.

طريقة تقسيم المعاشات على المستحقين

وأشارت التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي إلى أنه يتم تقسيم المعاش كالتالى:

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة وولد واحد أو ابنة واحدة أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الأخوة والأخوات على 1/4 لهم جميعا بالتساوي.

- أرملة وولد أو بنت أو أكثر ووالدان: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدان على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.