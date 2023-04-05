هالة صدقي عن تعاونها مع محمد رمضان في جعفر العمدة: ممثل حقيقي (فيديو)

قالت الفنانة هالة صدقي، إحدى أبطال مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض على قناة DMC دراما في رمضان، إنَّ صورة شخصية صفصف التي قدمتها أصبحت على تُطبع على «علب العصير» بل تم صناعة عرائس شبيهة لها، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل الذي تتخطى عدد ساعات تصويره يوميًا 17 ساعة، مشيرة إلى روح التعاون والمحبة التي تسود فريق العمل الفني.

هالة صدقي: صورنا مشهد بكاء محمد رمضان في جعفر العمدة مرة واحدة

وأكّدت هالة صدقي، خلال حديثها لـ«تليفزيون الوطن»، أنَّ مشهد بكاء محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة تمّ تصويره مرة واحدة فقط «سعيدة بالعمل مع رمضان لأنَّه ممثل حقيقي ومبدع، ورحبت جدا بدور صفصف أول ما أتعرض عليا»، منوهة إلى أنَّ مسلسل جعفر العمدة يحقق نجاحات مبهرة منذ عرض أولى حلقاته.

هالة صدقي: مخرج مسلسل جعفر العمدة يُقدر الممثلين ذوي الخبرة

وأضافت هالة صدقي، أنَّ محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة يقدر الممثلين ذوي الخبرة ويحترمهم «كنت عاوزة اشتغل مع محمد سامي علشان كدة وافقت على دور صفصف».

ويُعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما الساعة 6.15 مساءً يوميًا في رمضان، بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم هالة صدقي وإيمان العاصي وزينة ومي كساب ومنة فضالي ومنذر ريحانة وبيومي فؤاد وأحمد داش وعصام السقا وطارق النهري ولمى كتكت وتامر علي والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.