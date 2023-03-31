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هالة صدقي تكشف كواليس التحضير لشخصية «صفصف» في جعفر العمدة.. (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
03:50 ص | الجمعة 31 مارس 2023
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

كشفت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، كواليس التحضير لشخصية صفصف في مسلسل جعفر العمدة أمام محمد رمضان.

ونشرت هالة صدقي فيديو كواليس التحضير للشخصية، وعلقت عليه قائلة: «الماكيير العظيم عزيز بيموت الحيوية في وش صفصف، علشان يرسم الشخصية صح، للأسف هنا مش بيجمل، هنا بيموت الجمال والحيوية علشان عيون صفصف».

 

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمي كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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بقلم ياسمين محمود