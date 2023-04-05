رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل جعفر العمدة يتصدر تريند «يوتيوب»

كتب:

ياسمين محمود
06:07 ص | الأربعاء 05 أبريل 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

احتفل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مع جمهوره بتصدر الحلقة 13 من مسلسله الرمضاني جعغر العمدة.

ونشر محمد رمضان البوستر الدعائي للمسلسل، وعلق قائلا: «الحمد لله جعفر العمدة لليوم الـ13 على التوالي.. ثقة في الله دايما عند حسن ظن الجمهور الغالي».

مسلسل جعفر العمدة 

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، منهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي حول رجل تاجر يتزوج من 4 سيدات، ومن ناحية أخرى يبحث عن ابنه المفقود منذ 19 عاما.

اقرأ المزيد:

ملخص الحلقة 13 مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يضرب شقيقه سيد

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13.. أحمد داش يرفض الابتعاد عن محمد رمضان

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13.. ماذا سيفعل محمد رمضان مع شقيقه بعد ضربه زينه؟

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12.. سيد يضرب عايدة زوجة محمد رمضان فما السبب؟
بقلم ياسمين محمود