مسلسل جعفر العمدة يتصدر تريند «يوتيوب»

احتفل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مع جمهوره بتصدر الحلقة 13 من مسلسله الرمضاني جعغر العمدة.

ونشر محمد رمضان البوستر الدعائي للمسلسل، وعلق قائلا: «الحمد لله جعفر العمدة لليوم الـ13 على التوالي.. ثقة في الله دايما عند حسن ظن الجمهور الغالي».

مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، منهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي حول رجل تاجر يتزوج من 4 سيدات، ومن ناحية أخرى يبحث عن ابنه المفقود منذ 19 عاما.