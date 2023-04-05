مسلسل رسالة الإمام.. بكاء الشافعي على نجله

شهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13 بطولة خالد النبوي، بحث الإمام الشافعي عن نجله «محمد»، بعد إلقاء القبض عليه، إذ اكتشف الأمر عقب عودته إلى المنزل، ليخبره أهل بيته بأن ابنه لم يعد منذ خروجه معه إلى الدرس، فيخرج الشافعي باحثا عنه، ليخبره أحدهم بأنّه من المحتمل أن يجده في مطبخ بطرس، فيذهب إلى هناك ليبحث عنه.

الحلقة 13 من مسلسل رسالة الإمام

وخيم الحزن على عائلة الإمام الشافعي، خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل رسالة الإمام، بسبب غياب ابنه عن المنزل؛ خوفا من أن يكون قد أصابه مكروه، وخلال رحلة البحث عن ابن الإمام الشافعي، يتضح في نهاية الحلقة أنّه ألقي القبض عليه من قبل الجنود.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 13

وخلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13، يبكي الإمام الشافعي داخل المسجد، داعيا الله أن يعيد ابنه إلى المنزل مرة أخرى، وبعدها يقرر السري «حمزة العيلي» الإفراج عن ابن الشافعي وإعادته إلى أسرته.

مسلسل رسالة الإمام

واجتمع الإمام الشافعي في مشهد مع ابنه، ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل رسالة الإمام، أظهر فيه التعامل الصحيح للأب مع الابن، ومدى الترابط الأسري بينهما.