موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل رسالة الإمام والقنوات الناقلة

ينتظر متابعو الدراما الرمضانية أحداث الأعمال الفنية، وبينها موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل رسالة الإمام، حيث يُذاع على 3 قنوات فضائية، بطولة الفنان خالد النبوي، ويتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة.

وموعد عرض الحلقة الـ 14 من مسلسل رسالة الإمام

وموعد عرض الحلقة الـ 14 من مسلسل الإمام الشافعي، سيكون على قناة DMC للمرة الأولى في الساعة 6.30 مساءً اليوم، والإعادة للمرة الأولى في الساعة 6.15 صباحا، وعلى أن تكون الإعادة الثانية 11 صباحا.

القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام

وعلى قناة الحياة يكون موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي في 10.45 مساءً، في حين تُقدم الحلقة كعرض أول على القناة، كما تُعرض الحلقة على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحا، والإعادة 5 صباحًا.

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل رسالة الإمام، مواصلة مسيرته الفقهية، والبحث عن تراث الإمام الليث بن سعد لجمعه وتدوينه، كما شهدت الحلقة السابقة اختفاء ابن الإمام الشافعي، والذي اكتشف الأمر عقب عودته إلى المنزل، ليعرف أنّ ابنه لم يعد إلى البيت منذ خروجه معه إلى الدرس، ويخرج الشافعي ليبحث عنه ويتضح في نهاية الحلقة أنّه ألقي القبض عليه من قبل الجنود.

كما شهدت أحداث المسلسل إشارة إلى تأثير البيئة المصرية عليه، وبينها مراجعة الشافعي لكتاباته السابقة التي ألفها في العراق لتناسب أهل مصر، كما شهدت الأحداث تطورا في محاولات الشافعي لجمع تراث الإمام الليث بن سعد.

صناع مسلسل الإمام الشافعي

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشارك معه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم أروى جودة وحمزة العيلي وخالد أنور وسناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.