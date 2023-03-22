جامعة أسوان تنظم زيارات ميدانية للطلاب إلى المشروعات القومية

قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه طلاب الجامعة نظموا زيارة ميدانية للمشروعات القومية التي تتم على قدم وساق بجنوب صعيد مصر.

أهمية دور الشباب في بناء الأوطان

وأكد رئيس جامعة أسوان، أهمية دور الشباب في بناء الأوطان، مشيرا إلى أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب والعمل على احتضانهم بعيدا عن الأفكار الهدامة، وتعريفهم بالمشروعات القومية التي تترجم على أرض الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظمت الجامعة العديد من الزيارات الطلابية تحت رعاية وزارة التعليم العالي، لعدد من المشروعات القومية والمنشآت الطبية العامة التي بدأت في المستشفى الجامعي بأسوان، والشركة الوطنية لاستصلاح والأراضي الصحراوية بتوشكي، ومصنع الجرانيت بأسوان.

ولفت «عثمان» إلى زيارة طلاب جامعة أسوان، اليوم، إلى المنطقة الصناعية، إيمانا بمكانة الشباب قادة المستقبل وأملها المنشود، مؤكدا أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب من طلاب الجامعة، والعمل على تنمية روح الوطنية، وذلك من خلال الأنشطة والزيارات الميدانية للتعريفهم بأهم المشروعات القومية التي تحقق التنمية المستدامة والشاملة.

تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود المكثفة في إطار العمل على إضافة حوالي 3.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة، وتوشكى، وسيناء، إلى الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يفوق ثُلُث المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يمثل مشروعًا قوميًا عملاقًا يهدف لتلبية آمال وتطلعات الشعب المصري.

كما يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية، والعمل المستمر علي تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من أجل زيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.