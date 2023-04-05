مسلسل ضرب نار.. هل تستجيب مهرة لاقتراح صديقتها سحر؟

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 13، العديد من الأحداث الساخنة والمثيرة، إذ يتساءل الجمهور وينتظر معرفة قرار مهرة بالموافقة على الفكرة التي اقترحتها عليها صديقتها «سحر» التي تجسدها الفنانة مها نصار بشأن تسجيل ابنها باسم زيدان وليس جابر الكوماندا، فهل ستستجيب لها مهرة؟

مواعيد مسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

وتُعرض الحلقة الـ14 في تمام الساعة 10 مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد المسلسل في الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.