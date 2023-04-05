يبحث قطاع كبير من محبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداثا متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين حيث هربت مهرة التي تؤدي دورها ياسمين عبدالعزيز مع إخوتها وتركت شقتها، وانتقلت للمكان الجديد الذي أوجده لها زيدان الذي يؤدي دوره ماجد المصري.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون

ومن المقرر أن يكون موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

وبعد معرفة موعد اعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأربعاء إليكم أحداث الحلقة الـ13، حيث تفاجئ إخوتها بالهدايا التي أهداها زيدان لهم، وذهبت شقيقة زيدان لمهرة، وعرضت عليها 200 ألف جنيه لتترك زيدان، وأخذت منها مهرة شيك بـ100 ألف جنيه، وطلبت منها مبلغ 700 ألف أخرى، وأخبرت زيدان بما حدث.