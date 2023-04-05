يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 14 مسلسل ضرب نار، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحلقة الماضية، إذ هربت مهرة التي تؤدي دورها ياسمين عبدالعزيز مع إخوتها وتركت شقتها، وانتقلت للمكان الجديد الذي أوجده لها زيدان الذي يؤدي دوره ماجد المصري.

وتفاجئ إخوتها بالهدايا التي أهداها زيدان لهم، وذهبت شقيقة زيدان لمهرة، وعرضت عليها 200 ألف جنيه لتترك زيدان، وأخذت منها مهرة شيك بـ100 ألف جنيه، وطلبت منها مبلغ 700 ألف أخرى، وأخبرت زيدان بما حدث وكلف جابر الكومندا شقيقه بمراقبة مهرة لمعرفة سبب خلعها له، وفاجأه شقيقه بأنها تركت شقتها، بينما تحاول صديقة مهرة أن تقنعها بأن تكتب الطفل بأي اسم غير اسم جابر الكومندا، واقترحت عليها أن تكتبه باسم زيدان.

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز اليوم الأربعاء على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تٌبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل ضرب نار اليوم الأربعاء

ومسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.