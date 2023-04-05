مسلسل ضرب نار الحلقة 13.. مهرة تترك شقتها وتذهب للإقامة في فيلا زيدان

أحداث جديدة شهدها مسلسل ضرب نار الحلقة 13 حيث كلف جابر الكومندا شقيقه بمراقبة مهرة لمعرفة سبب خلعها له، وفاجأه شقيقه بأنها تركت شقتها، بينما تحاول صديقة مهرة أن تقنعها بأن تكتب الطفل بأي اسم غير اسم جابر الكومندا، واقترحت عليها أن تكتبه باسم زيدان، وذلك بعد أن ذهبت للاقامة في فيلا زيدان وتنوي الزواج منه بعد انتهاء عدتها بالولادة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 13

ويتوقع الجميع أحداثًا ساخنة في مسلسل ضرب نار الحلقة 13، بعد بدء مطاردة جابر الكومندا لمهرة ونيته للانتقام منها بسبب خلعها له، وتُعرض الحلقة الـ14 في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد المسلسل في الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار الحلقة 13

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.