الطفل يونس يحتاج عملية جراحية بـ500 ألف جنيه.. ووالدته: «لازم تتعمل بسرعة»

منذ ولادته يعيش الصغير حياة مكللة بمرض خطير، إذ الآلام التي تسكن جسده لم تغادر إلا بعد إجراء عملية جراحية تبلغ تكلفتها آلاف الجنيهات.

الطفل «يونس»، لا يتجاوز عمره العامين، مصاب بمرض تليف الكبد، أجرى عملية جراحية خاطئة، تدهورت على إثرها حالته الصحية، بحسب تصريحات الأسرة.

معاناة يونس منذ ولادته بأعراض غريبة

حنان جمال والدة الطفل يونس قالت خلال حديثها لـ«الوطن» إن ابنها في عمر الـ40 يوما ظهر عليه أعراضا غريبة «الصفراء كانت عالية عنده، خدته وكشفت عليه واتفاجأت هناك بمرضه».

وبنبرة حزينة، أكملت والدة الطفل يونس: «قالي الوضع صعب ويتطلب تدخل جراحي في أسرع وقت، بالفعل دخل العمليات تاني يوم الصبح لكن خرج بعدها بكارثة».

حاجة يونس لعملية زراعة كبد في أسرع وقت

وتابعت: «يونس خرج من غرفة العمليات مصاب، لأن العملية سببت انسداد في القنوات المرارية، لحظتها الدكتور بلغني أن لازم يتعمل عملية زراعة كبد وفي أسرع وقت».

وأكدت السيدة أن حالة ابنها تتطلب تدخلا جراحيا في أسرع وقت لإنقاذ حياته «فضلت متابعة مع طبيب، لغاية ما وصلنا لعمليه زرع كبد لكن تكاليفها كبيرة جدا، العملية هتكلفنا 500 ألف جنيه بحسابات المستشفى».