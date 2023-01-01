مستشار الرئيس للصحة: إجراء 95 زراعة كبد وكلى ضمن مبادرة «إنهاء قوائم الانتظار»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ظاهرة عالمية وليست مصرية فقط، مشيرًا إلى أنه تم إجراء عدد ضخم للغاية من الجراحات، فضلًا عن تواجد حالات كثيرة تم علاجها بالأدوية، كما تم إجراء علميات حرجة لآلاف المواطنين كأمراض المخ والأعصاب والعيون وغيرهم.

تصنيف الحالات حسب الأولوية

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، أنه يتم تصنيف الحالات حسب الأولوية وتقديم الرعاية الشديدة لها وإجراء العمليات الحرجة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم إجراء نحو مليون ونصف عملية جراحية، إلى جانب توفير 63 ألف علاج دوائي، وذلك في مختلف التخصصات والحالات كالأورام والعظام والعيون والأعصاب وأوعية دموية.

إجراء 60 عملية زراعة كبد وأخرى 35 زراعة كلى

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أنه تم إجراء عمليات زراعة الأعضاء، إذ أنه جرى تنفيذ 60 عملية زراعة كبد، علاوة على إجراء 35 زراعة كلى، متابعًا أنه ذلك يخفف العبء عن المرضى وأُسرهم، إلى جانب تخفيف وإزالة أي تداعيات من الممكن حدوثها نتيجة تأخير إجراء هذه الجراحات.

وتابع، أنه يتم متابعة المرضى بعد إجراء العمليات الجراحية، مؤكدًا على جودة تلك العمليات، إذ أنه يتم اختيار أماكن معتمدة يتواجد بها كوادر بشرية مُدربة لإجراء تلك الجراحات، موضحا أنه يتم الاستفادة من كل الأماكن والمستشفيات المتاحة والمناسبة والمزودة بالتجهيزات اللازمة لإجراء أي عملية.