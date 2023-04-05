الرئيس الأوكراني يصل إلى بولندا لأول مرة منذ اندلاع الأزمة

أعلن مارسين برزيداتش، رئيس مكتب السياسة الدولية في المستشارية الرئاسية لجمهورية بولندا، عبور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الحدود مع بولندا في طريقه إلى العاصمة البولندية وارسو، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

الزيارة تستمر يوما واحدا

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن زيارة الرئيس الأوكراني تستمر يوما واحدا وتشمل مباحثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس الوزراء ماتيوز موراويكي، واجتماعا مع الأوكرانيين والبولنديين في القلعة الملكية في وسط العاصمة البولندية.

ومن المقرر أن تركز مباحثات زيلينسكي مع نظيره البولندي أندجي دودا، على مناقشة القضايا الأمنية والتعاون الاقتصادي والزراعي بما في ذلك تلك المتعلقة بنقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا والمسائل المرتبطة بالتاريخ بين البلدين.