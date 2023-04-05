تنفيذ 36 مشروعا للشباب بتمويل أكثر من 7 ملايين جنيه بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» وفّر خلال شهر مارس الماضي 63 فرصة بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 36 مشروعا بتمويل أكثر من 7 ملايين جنيه.

وأشار المحافظ إلى الاستمرار في توفير كل التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك»، في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تسهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

التوسع في الحملات التوعوية للمشروعات

كما وجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية، لا سيما في القرى، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

خلق فرص عمل جديدة للشباب

وأكد محافظ المنوفية، أن الهدف من «مشروعك» خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، في إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.