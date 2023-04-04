حبس 3 أشقاء متهمين بقتل سائق لودر في المنوفية

أمرت جهات التحقيق في محافظة المنوفية، بحبس 3 أشقاء قتلوا سائقًا في قرية ميت الموز التابعة لمركز شبين الكوم، بسبب خلافات الجيرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين

ونجحت وحدة مباحث مركز شبين الكوم في المنوفية، في إلقاء القبض علي المتهمين الثلاثة في واقعة القتل بعد ورود بلاغ بالواقعة إلي مركز الشرطة، حيث انتقل المقدم محمد مغربي رئيس المباحث ومعه قوة أمنية إلى القرية وتمكنوا من القبض علي المتهمين.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمقتل سائق لودر على يد ثلاثة أشقاء بدائرة المركز، وتم أسرة المجني عليه وشهود العيان للإدلاء بأقوالهم، وجري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق وابتي أمرت بحبس المتهمين.

عقوبة القتل في القانون

ومن الناحية القانونية، فقال محمد مسلم المحامي، إن عقوبة القتل إذا كان عمدا ومع سبق الإصرار والترصد تكون الإعدام في نص القانون، وفي حالة وجود حيثيات أخري في القضية بأن يكون القتل غير عمد تكون العقوبة هي الحبس.