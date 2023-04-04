محافظ المنوفية يكرم الأمهات المثاليات: نماذج مشرفة للمرأة المصرية

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الأمهات المثاليات الفائزات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة لهذا العام، خلال استقباله لهم في مكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، تزامنا مع الاحتفال السنوي للمرأة المصرية بعيد الأم وبحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي .

مكافآت مالية للفائزات بلقب الأم المثالية في المنوفية

ووسط زغاريد الفرح والبهجة، أهدى محافظ المنوفية الأمهات المثاليات شهادات تقدير ومكافآت مالية، تقديرا لقصص كفاحهن، وهم نوال عبد العظيم خليل الحاصلة على المركز الأول على مستوي الجمهورية «أم بديلة»، وإمتياز السيد الجندي الحاصلة على المركز الأول على مستوي الجمهورية «أم حياة كريمة»، كما كرم سوزان منصور خميس الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة، والسيدة أمينة لبيب الكردي «أم لابن من ذوي الهمم»، وأصيلة صالح علي «أم اعتبارية»، وعواطف محمد رمضان «أم من ذوي الهمم»، وعفاف أحمد طمان «أم مثالية»، وسحر صبحي سليمان «أم رائدة ريفية».

قصص كفاح الأمهات المثاليات في المنوفية

وخلال التكريم هنأ محافظ المنوفية الأمهات المثاليات بعيدهن، قائلاً «سعدت باللقاء بكم وأتشرف بمقابلتكم، فأنتم نماذج مشرفة للمرأة المصرية»، وحرص على الاستماع لقصة كفاحهن وما قدموه من تضحيات ومسيرة عطاء من أجل تربية أبنائهن، وفى لفتة طيبة سلم المحافظ كرسي متحرك لإحدى الأمهات من ذوى الهمم، مراعاة لظروفها الصحية وتقديرا لمسيرتها المشرفة، مؤكدا أنّ التكريم ليس لأشخاص بل تكريما لنماذج عديدة متواجدة في كل بيت وأسرة مصرية، قدمن وما زلن يقدمن المثل الأعلى والقدوة في حمل الأمانة وأداء الرسالة تجاه أسرتها ومجتمعها.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنّ المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والاستراتيجيات والبرامج الداعمة للمرأة، للمساهمة في بناء قدراتهن وتمكينهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإدماجهن كعنصر رائد وفعال في خطط التنمية المستدامة.