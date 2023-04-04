قطار يصطدم بـ«تروسيكل» دون إصابات في المنوفية

شهد مركز منوف في محافظة المنوفية، اصطدام قطار كفر الزيات منوف بتروسيكل، أثناء مروره من مكان غير مخصص للعبور بالقرب من محطة منشأة سلطان، دون خسائر في الأرواح أو تأثر في حركة سبر القطارات، إذ انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تروسيكل في مركز منوف

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبين قيام سائق تروسيكل يدعى «ا.م.ا»، ويقود مركبة بدون أرقام، بعبور شريط السكة الحديد قبل دخول القطار محطة سكة حديد منشأة سلطان من مكان غير مخصص للعبور، وفوجئ بمرور القطار فقفز، ولم يتسبب الحادث في توقف القطار.

مدير الأمن يتلقى إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد باصطدام قطار بتروسيكل بدائرة المركز دون خسائر في الأرواح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر يحمل رقم 1747 إداري منوف، والتحفظ علي سائق التروسيكل، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.