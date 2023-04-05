أسماء الفائزين في البعثة الطبية للحج 2023 على مستوى المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أسماء الفائزين في البعثة الطبية للحج 2023، حيث جرى اختيار الفائزين في البعثة الطبية، وفقا لمعايير وضوابط وضعتها اللجنة العليا لبعثة الحج، التي تضم ممثلين من القطاعات والهيئات كافة.

أسماء الفائزين في البعثة الطبية للحج 2023

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، أنّ البعثة الطبية تضم 75 طبيبا للتمركز في أكثر 30 عيادة بمكة والمدينة المنورة، بتخصصات مختلفة كالصدر والجراحة والعظام والقلب والكلى ونساء وأسنان، إضافة إلى أخصائي نظم معلومات والتمريض والمسعفين ومراقب صحي وسائقين وخدمات معاونة.

وجاءت أسماء الفائزين في البعثة الطبية للحج 2023، من هيئة الإسعاف كما يلي.

- عماد فكري ابراهيم علي - محمد عوض محمد عوض العطار - أحمد محمد السيد محمد بركة - حمادة فتحي عبده شريف عبدالرحمن عبدالعزيز رفاعي أبو زيد - عاصم أحمد عبدالشافي.

أسماء الفائزين في البعثة الطبية للحج 2023 في محافظة الشرقية

وجاءت أسماء الفائزين في البعثة الطبية للحج 2023 في محافظة الشرقية، كما يلي.

- الدكتور شريف علي، من مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح (أخصائي الحميات).

- الدكتور أحمد محمد محمد حسن، من مستشفى أبو كبير المركزي.

- الدكتور أحمد السيد عوض بحلاق، من مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح.

- الدكتور عبدالرحمن محمد عبدالفتاح، من مستشفي الزقازيق العام.

- الدكتور أحمد محمد رمضان، من مركز الأمراض المتوطنة في مدينة القرين.

- الدكتور حسيني السيد حسيني، من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي.

- صبحي شحتة عبدالغني، من المركز الطبي في مدينة بلبيس.

- أحمد طلعت، من إدارة مكافحة العدوى بالشرقية.

وعن أسماء الفائزين في البعثة الطبية للحج 2023 في محافظة البحيرة جاءت على النحو التالي.

- الدكتور سعد محمد أحمد السيكندي - الدكتور محمد حمدي - الدكتور عماد محمد عبدالعزيز - الدكتور كمال راشد - الدكتور محمد نصر البياع - الدكتور احمد صقير - الدكتور طاهر خليل محمد خليل - الدكتور محمود حنفي.