طقس الإسكندرية اليوم.. تحسن نسبي والعظمى تسجل 23 مئوية

شهد طقس الإسكندرية اليوم انتشار الشبورة صباحاً على مختلف الطرق السريعة والدولية الواصلة إلى الساحل الشمالي ومطروح، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية، مع تحسن في الأجواء بانخفاض 6 درجات حرارة بعد ارتفاعها بداية الأسبوع اجاري، ليسود طقس معتدل على مختلف المناطق.

طقس الإسكندرية اليوم وممارسة الرياضة

وشجع طقس الإسكندرية اليوم على تمشية بعض المواطنين على الكورنيش وممارستهم الرياضة، واستمتاعهم بالأجواء الصافية على البحر، وإقبال الشباب على الصيد على الشواطئ والألسنة من هواة بحر الإسكندرية، مع خروج سروح مراكب الصيد من المواني البحرية للقيام بأعمال الصيد في البحر المتوسط، في ظل أجواء متميزة، مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم.

استمرار تحسن طقس الإسكندرية

طقس الإسكندرية اليوم يستمر في التحسن حتى غداً الخميس، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تسود أجواء دافئة على مدار النهار، بواقع 23 درجة مئوية للعظمى والصغرى 13 درجة، في ظل استقرار حالة البحر والأمواج الهادئة التي تتراوح بين متر و1.5 متر ونصف.

حذرت هيئة الأرصاد من عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيًا مرة أخرى، بدءًا من يوم الجمعة المقبل، مع التقلبات الجوية التي يشهدها فصل الربيع من ارتفاع وانخفاض في معدلات درجات الحراره حتى نهايته.