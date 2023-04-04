تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الاسكندرية اليوم.. رياح محملة أتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، كل أهالي عروس البحر الأبيض المتوسط من طقس الإسكندرية اليوم، حيث تنشط الرياح الشديدة المحملة بالأتربة خلال الساعات القليلة المقبلة، ما يؤثر على مرضى الصدر والجيوب الأنفية، مطالبة بتوخي الحذر وتقليل الحركة ظهرا، حفاظا على صحتهم، في حال كان بإمكانهم ذلك.

أتربة مع طقس الإسكندرية

وحذرت الأرصاد الجوية، من ظواهر عدة مع طقس الإسكندرية اليوم، أبرزها نشاط الرياح بمعدل 38 كيلومترا في الساعة محملة بالأتربة والرمال، وهي التي تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد اعتدال درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 25 والصغرى 15، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، ما يعيقه فقط سرعة الرياح والأتربة، بالإضافة إلى التحذير بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة ظهرا.

اعتدال الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية عودة اعتدال الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2 متر، وهو أمر معتدل بحسب وصفهم، وهو ما يعني استمرار حركتي الصيد والملاحة.