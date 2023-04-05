استمرار فعاليات الدورة رمضانية لكرة القدم في القليوبية.. «الرياضة حلوة»

استمرت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم للأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الفرق

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إنه جرى الإعلان في وقت سابق عن الفعاليات لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الفرق، ويجرى تنفيذ الدورة للشباب للمرحلة العمرية من 20 لـ30 سنة على مرحلتين.

فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم

التصفيات تجرى داخل محافظة القليوبية خلال الفترة من 3 حتى 9 أبريل الجاري، وتأتى فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمشاركة الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإعداد برامج أنشطة متكاملة ومتنوعة لاستيعاب قدرات وطاقات الشباب خلال شهر رمضان في كل المجالات.