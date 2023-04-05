مبادرة «حياة كريمة» تدخل السرور على قلوب طلاب المدارس بكفر الشيخ

جهود كبيرة بذلتها مبادرة «حياة كريمة»، التي تُنظمها مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، من أجل توفير ملابس العيد للطلاب وللأسرة المستحقة، إضافة لتوفير السلع الغذائية المجانية لهم، وسداد المصروفات للطلاب.

مبادرة «حياة كريمة» للطلاب تساهم في سداد الرسوم المدرسية

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مبادرة «حياة كريمة» للطلاب، تأتي للمساهمة في سداد الرسوم المدرسية، وتوفير المستلزمات الضرورية للطلاب غير القادرين وأسرهم.

ولفتت إلى أن المبادرة انطلقت الأسبوع الماضي، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بمدرسة وحدة مسير تعليم أساسي، لسداد مصروفات الدراسة لـ150 طالبا وطالبة بالمدرسة، بتكلفة 41 ألفا و50 جنيها، وشراء وتوزيع زي مدرسي وأدوات مدرسية بتكلفة 75 ألف جنيه.

وشراء وتوزيع ملابس «خروج وبيتي»، وأحذية للطلاب غير القادرين، وأسرهم بتكلفة 70 ألف جنيه، وتجهيز وتوزيع 300 شنطة رمضان لأسر التلاميذ غير القادرين بتكلفة 90 ألف جنيه، وصك الخير لشراء مستلزمات الأسرة، بإجمالي 10 آلاف جنيه، وملابس أهلا بالعيد بتكلفة 12 ألف جنيه.

وأضاف «عبد الله»، أن المبادرة تمكنت أيضا من من سداد مصروفات مدرسية لـ59 تلميذ وتلميذة بمدرسة الشهيد علي صالح الابتدائية بإدارة برج البرلس التعليمية، بتكلفة 112 ألف و930 جنيها، بالإضافة لسداد مصروفات 33 تلميذ وتلميذة بمدارس أخرى بالادارة بتكلفة 10 آلاف و65 جنيها.

ولفت إلى شراء وتوزيع زي مدرسي وأدوات مدرسية عبارة عن «كراريس، وحقائب مدرسية، وأقلام»، بتكلفة 57 ألف جنيه، وشراء وتوزيع ملابس خروج بيتي وأحذية للطلاب غير القادرين، وأسرهم بتكلفة 36 ألف جنيه، وتجهيز وتوزيع 80 شنطة رمضان تشتمل على «سكر، وزيت طعام، وسمن، وبلح، ولوبيا، وأرز، وعدس، وفول، وملح، ومربى، وشاي، وصلصة»، لأسر التلاميذ غير القادرين بتكلفة 40 ألف جنيه.

توفير ملابس أهلاً بالعيد بتكلفة 31 ألف جنيه

وقال «عبد الله»، إن أعضاء مجلس أمناء إدارة برج البرلس التعليمية تبرعوا بـ2 مبرد مياه بتكلفة 7 آلاف جنيه، وملابس أهلا بالعيد بتكلفة 31 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعلية فناء المدرسة في بداية العام الدراسي، عن طريق تبرع مجلس أمناء وآباء المدرسة، بمبلغ 40 ألف جنيه، فضلا عن توزيع علب حلويات المولد على الطلاب وأسرهم بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وأشار «عبد الله»، إلى أن المبادرة تأتي تفعيلا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلاقا من رؤية وزارة التربية والتعليم، للدور الفاعل الذي لعبه المجتمع المدني ومجالس الأمناء والآباء والمُعلمين، باعتبارهم شركاء أساسيين في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم، منوهاً أن المبادرة ضمن مسابقة تُنظمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بين جميع المدارس «المراحل الثلاث»، لاختيار 3 مدارس فائزة بالمركز الأول على كل إدارة، ويتم تقييم المدارس على مستوى المحافظة.