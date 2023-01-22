الأوقاف: تسليم الدفعة 22 من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها في الإسكندرية

تسلمت مديرية الأوقاف في الإسكندرية، بقيادة الشيخ سامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، الدفعة 22 من لحوم صكوك الإطعام والأضاحي بواقع 2 طن، بحضور الشيخ ماهر عبد الجواد، مدير عام الإدارات، معدد من قيادات المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها بالتعاون مع المحافظة والتضامن على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.

ووفق بيان مديرية الأوقاف في الإسكندرية، يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف والقيادة السياسية والدينية في الاهتمام والرعاية بالأسر الأولى بها، والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة أنها ستواصل بذل المزيد من الجهد خلف قيادتها من أجل أبناء الوطن

توزيع 20 طنا من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام

وتنطلق عملية توزيع 20 طنا من لحوم الدفعة اللحوم الدفعة 27، ويجرى توزيعها من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام على محافظات «الإسكندرية وبني سويف والمنيا والبحيرة وأسيوط والفيوم، وقنا، وكفر الشيخ، والإسماعلية، ودمياط، والأقصر، وبورسعيد»، بدءًا من اليوم الأحد وحتى الخميس القادم.

إطلاق مشروعي صكك الأضاحي والإطعام

وأطلقت وزارة الأوقاف المصرية عام 2015 مشروع صكوك الأضاحي ومشروع صكوك الإطعام في مارس 2022 لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا وتوزيع اللحوم على مدار العام. وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.