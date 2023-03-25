«أوقاف جنوب سيناء»: توزيع 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

قال الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهدى المحافظة 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على مدن جنوب سيناء.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء لتوزيعها على مدن جنوب سيناء عن طريق كشوفات معتمدة للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

شنطة رمضان

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحاته، أن الوزارة وفرت 3000 شنطة رمضان تحتوي على سلع غذائية مثل الأرز والسكر والزيتو والسمن والبلح والشاي والدقيق، وتم تسليم الكميات إلى مديرية التضامن الاجتماعي التي تقوم بتوزيعها طبقا للشروط والضوابط في كل المدن، مشيراً إلى أن وزير الأوقاف وعد بإهداء المحافظة كمية من لحوم الصكوك الفترة القادمة.

توزيع 21 ألف كرتونة

كما قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توزيع نحو 21 ألف كرتونة على مدن جنوب سيناء منذ اليوم الأول من شهر رمضان، بالإضافة إلى توزيع 3000 كوبون بقيمة 250 جنيها، كما وزعت لجنة الزكاة بالأزهر الشريف كوبونات على الأسر التي تحصل على مساعدات، الكوبون بقيمة 300 جنيه، لتوفير احتياجات رمضان من سلع تموينية ولحوم.