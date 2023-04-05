نصائح لحماية المزارعين من ضربات الشمس في نهار رمضان خلال موسم الحصاد

تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية موسم الحصاد لبعض المحاصيل الزراعية، نصح الدكتور عبدالله علام، عضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية على مستوى الجمهورية، المزارعين بضرورة توخي الحذر، والوقاية من أشعة الشمس الضارة، خاصة في صيام رمضان، قائلا «هذه الفترة يتزامن معها حصاد بعض المحاصيل الزراعية مثل الفول والبنجر والقمح والكتان والفراولة».

6 خطوات للتغلب علي حرارة الطقس

وأوضح في تصريحات حاصة لـ«للوطن»، أنه يتوجب علي المزارعين أثناء قيامهم بحصاد المحاصيل الزراعية بالحقول، بالحفاظ على صحتهم، والتخفيف حدة أشعة الشمس، من خلال اتباع النصائح التالية:

- ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة البيضاء.

- ارتداء القبعات.

- تناول كمية كبيرة من الماء وقت السحور للتغلب على الشعور بالعطش.

- يفضل حصاد المحاصيل في الساعات الأولى من اليوم قبل كثافة سطوع حرارة الشمس.

موسم حصاد المحاصيل وزراعتها

يذكر أن مع حلول فصل الربيع، يبدأ المزارعين في محافظات مصر، بحصاد محاصيل حقلية مثل القمح والفول والكتان والفراولة والطماطم والفلفل والخيار، ويتعرضون على مدار اليوم لأشعة الشمس الحارقة أثناء عملهم بالحقول.