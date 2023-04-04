الزراعة تعلن إرشادات حصاد القمح.. للحد من الهدر والفاقد في المحصول

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، عن أهم الإرشادات خلال عملية حصاد القمح التي تبدأ الأيام المقبلة، موضحا أن حصاد القمح يبدأ بعد مرور 150 أو 155 يومًا على الزراعة، وهي مرحلة مهمة تستوجب العناية والالتزام، لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المرحلة تساهم في الحد من الهدر والفاقد في المحصول، خلال عملية الجمع والدراس، مؤكدا أن أختيار موعد الجمع مهم وضروري، لذا يجب التعرف على مؤشرات نضج المحصول في البداية.

وتابع أن المؤشرات الدالة على وصول القمح لمستوى النضج الذي يسمح بتنفيذ معاملات حصاد القمح، يمكن رصدها بسهولة، وهي إصفرار السنابل والحبوب، ويمكن تأجيل البدء فيها، حال وجود أي إخضرار بساق النباتات، وفي حال الضغط على الحبوب باليد، لا تتشكل ولا يمكن كسرها بسهولة بين الأسنان.

وشدد على ضرورة عدم جمع القمح في حال التوقع بسقوط أمطار أو هبوب رياح، حتى لا يتعرض المحصول لمياه الأمطار ومن ثم يحدث له تعفن، أما الرياح فتؤدي إلى بعثرة المحصول، ومن ثم زيادة الهدر والفاقد.

وتبلغ المساحة المنزرعة في مصر بالقمح، نحو 3.5 مليون فدان، تنتج نحو 10 ملايين طن من القمح، بينما تستورد مصر سنويا ما يصل إلى 8 ملايين طن لسد الفجوة في الإنتاج.

وأعلن مجلس الوزراء مؤخرا، سعر استلام القمح من المزارعين، وتم تحديد سعر الأردب بـ1250 جنيها على أن يزيد في حال زيادة الأسعار العالمية.