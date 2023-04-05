ما زالت المسلسلات الوطنية تحفظ مكانا داخل البيوت للعام الرابع على التوالي، فبعد ملحمة مسلسل الاختيار، يتصدر من اليوم الأول في رمضان مسلسل الكتيبة 101 الترند، ويبحث المتابعين على مواعيد عرضه على قناة أون برمضان 2023، لذا يرصد «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون برمضان 2023.

القنوات العارضة للمسلسل

يعرض مسلسل الكتيبة 101 يوميا حتى 20 رمضان عبر شاشة قناة «أون» وقناة «أون دراما».

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

تبدأ قناة «أون» العامة عرض المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساء، أما عن الإعادة، فتعيد قناة «أون» المسلسل مرتين، الأولى في تمام الساعة 3 صباحا، والأخرى 10 صباحا.

ومسلسل الكتيبة 101 من المسلسلات الوطنية المعروضة في أول 20 يوم في رمضان، ويشارك في المسلسل عددا كبيرا من الأبطال، من بينهم عمرو يوسف، آسر ياسين، لبلبة، نهال عنبر، رشا مهدي، محمود عبد المغني، محمد رجب، من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.