مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13.. فتحي عبدالوهاب يخلق انقساما بالتنظيم الإرهابي

بدأ الدكتور وحيد «فتحي عبد الوهاب» في إخراج أسوأ ما لديه بعد انضمامه إلى التنظيم الإرهابي في سيناء، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13، إذ طلب من رجاله إقامة كمائن في عدد من الأماكن وإيقاف السيارات المارة وتفتيشها وسؤال أصحابها عن بطاقات تحقيق الشخصية حتى يظن الجميع أنهم سيطروا على العريش والشيخ زويد.

ويغضب أبو البراء من منح الدكتور وحيد مجموعة تعمل معه، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13، ويخبره أن تصرفاته كلها خاطئة خاصة بعد اقتراحه بقتل الأهالي المتعاونين مع الجيش، قائلا إنهم كانوا يرغبون في تخويف الناس فقط وليس فقدان التأييد الشعبي، وهو ما أدى إلى قلب أهل سيناء عليه.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13.. الدكتورة آمنة تصر على أداء واجبها

وعلى الجانب الآخر، تصر الدكتورة آمنة «ميرنا نور الدين» على الذهاب إلى المستشفى ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13، وتطمئن والدتها أن الجيش منتشر ويمشط المنطقة كلها خاصة بعد واقعة قتل السيدة السيناوية مها «وفاء عامر».