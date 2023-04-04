مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13.. فتحي عبدالوهاب يخطط للتخلص من أبو البراء

يخبر الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب)، الإرهابي أبو أسامة (وليد فواز) أن أبو البراء تسبب في عدد من المشاكل داخل التنظيم الإرهابي، وذلك خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13، وبالتالي يفكر في التخلص منه نهائيا وقتله.

وعلى الجانب الآخر، يخبر المقدم خالد (آسر ياسين)، الرائد نور (عمرو يوسف)، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13، حقيقة وراء الورقة التي يحملها معه دائما، وهي صورة رسمها له نجل صديق له استشهد خلال إحدى العمليات، وكتب على الرسمة جميع قادة التنظيمات الإرهابية للقضاء عليها.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13.. نور يقع في حب الدكتورة آمنة

يذهب الرائد نور، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 13، إلى المستشفى للاطمئنان على الطفلة الصغيرة ابنة أحد أفراد التنظيم الإرهابي التي تركها والدها وهرب، وتخبره الدكتورة آمنة أن سيتم نقلها إلى القاهرة لاستكمال علاجها هناك، وتبدأ مشاعر نور في التحرك تجاه آمنة.