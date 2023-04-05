محافظ أسيوط يشدد على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في قطاع الري، من أجل الارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع بالكميات المناسبة لري المساحات المقررة، فضلاً عن التأكيد على استمرار تنفيذ المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي هذا الإطار واصلت مديرية الري بأسيوط بقيادة المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة أنشطتها وعملها في القطاعات المختلفة بنطاق الإدارة من صيانة المجاري المائية وأعمال التأهيل وصيانه البوابات، إذ يجرى إصلاح وإعادة تشغيل مجس الخلف لموقع التليمتري على حجز أسيوط وصيانة دورية للموقع وضبط المناسيب.

تطهير الترع في نجع حمادي

فضلاً عن أعمال تطهير ترعه نجع حمادي الغربية، وتطهير الترع الرئيسية في نجع حمادي الشرقية من حجز أخميم حتى حجز الخازندارية بالكراكة على صندل وترعه نجع حمادي الغربية من خلف حجز طما حتى حجز أسيوط، وكل ترع التوزيع على أن يجرى الانتهاء منها قبل موسم أقصى الاحتياجات، بالإضافة إلى تأهيل ترعة الساحل والعونة.