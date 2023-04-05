أماكن الفسحة يوم شم النسيم في السويس 2023.. بينها الممشى والكورنيش

أماكن الفسحة يوم شم النسيم في السويس، متعددة ومتنوعة، بين حدائق وشواطئ، بالإضافة إلى ممشى أهل السويس والكورنيش وغيرها من الأماكن التي يقضي المواطنون يومهم بها بالمجان.

وتستعرض جريدة «الوطن» أماكن الفسحة المتاحة يوم شم والنسيم وفي المناسبات الأخرى والتى تتسع لتستوعب الآلاف وتتميز بقربها من أحياء السويس المختلفة.

الكورنيش وممشى أهل السويس وممشى النخيل

أماكن الفسحة يوم شم النسيم في السويس، في مقدمتها كورنيش السويس الجديد، والممشى الخاص به، وممشى أهل السويس، وممشى النخيل، جميعها أماكن جميلة ومتميزة تطل على خليج السويس،وتمتد لنحو 5 كيلو مترات، معظمها مساحات خضراء، ومقاعد مناسبة للجلوس، وجميعها مجاني، فضلاً عن وجود عشرات الكافتيريات والمحلات التى تبيع مستلزمات الطعام والمشروبات المختلفة.

الكورنيش القديم ومنتجعات الفسحة المجاني

يُضاف إلى أماكن الفسحة يوم شم النسيم في السويس، الكورنيش القديم الذي هو الآخر أصبح جاهزا للفسحة المجانية بعد تحويل الحدائق المتواجدة به إلى مساحات خضراء تتناسب مع التطويرالذي شهده الكورنيش القديم أو الخور، والذي أصبح يضم بعد التطوير العديد من المنتجعات الخاصة، والتي تطل مباشرة على مياه البحر، ويوجد منتجع داون تاون الذي يفتح أبوابه بالمجان لدخول أبناء السويس، للفسحة وقضاء المناسبات المختلفة.