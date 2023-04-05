يبحث قطاع كبير من محبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأربعاء، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداثا متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين.

مواعيد عرض الحلقة 14 من مسلسل ضرب نار على ON وON دراما

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأربعاء في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

فريق عمل مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.