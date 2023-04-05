تفاصيل مزاد لوحات المرور المميزة 2023.. أبرزها بـ 500 ألف جنيه

تعرض وزارة الداخلية عبر موقع «لوحتك»، الإلكتروني مزاد يومي على لوحات المرور المعدنية المميزة، والتي يمكن لأي مواطن الحصول عليها من خلال المزادات الحالية بعد التعرف على الأرقام والحروف المميزة، أو تشكيل لوحة جديدة مميزة وعرضها للمزاد داخل الموقع.

لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل لوحات المرور المميزة المعروضة خلال الأيام الحالية، بعضها بدأ المزاد عليها بـ 75 ألف جنيه، وأخرى اقربت من النصف مليون جنيه.

مزاد لوحات المرور مميزة

وحسب الموقع الإلكتروني فإن لوحات المرور المميزة المعروضة خلال الفترة الحالية كالتالي:

- لوحة «م ق - 9999».

أعلى سعر 100 ألف جنيه

عدد المتزايدين 1

تاريخ انتهاء المزاد 5 أبريل

- لوحة «د و د - 9999»

أعلى سعر 125 ألف جنيه

عدد المتزايدين 3

تاريخ انتهاء المزاد 5 أبريل

- لوحة «م ه أ - 6222»

أعلى سعر 95 ألف جنيه

عدد المتزايدين 1

تاريخ انتهاء المزاد 5 أبريل

- لوحة «د ه - 1»

أعلى سعر 400 ألف جنيه

عدد المتزايدين 1

تاريخ انتهاء المزاد 7 أبريل

- لوحة «م ص ن - 2222»

أعلى سعر 75 ألف جنيه

عدد المتزايدين 1

تاريخ انتهاء المزاد 7 أبريل

- لوحة «س ي ف - 1116»

أعلى سعر 95 ألف جنيه

عدد المتزايدين 1

تاريخ انتهاء المزاد 5 أبريل

- لوحة «ي - 11»

أعلى سعر 450 ألف جنيه

عدد المتزايدين 1

تاريخ انتهاء المزاد 7 أبريل

- لوحة «ع و ن - 111»

أعلى سعر 125 ألف جنيه

عدد المتزايدين 1

تاريخ انتهاء المزاد 7 أبريل

- لوحة «ن و ر - 3666»

أعلى سعر 115 ألف جنيه

عدد المتزايدين 2

تاريخ انتهاء المزاد 7 أبريل

- لوحة «ر س م - 1111»

أعلى سعر 100 ألف جنيه

عدد المتزايدين 1

تاريخ انتهاء المزاد 6 أبريل

- لوحة «س ل ي - 6666»

أعلى سعر 200 ألف جنيه

عدد المتزايدين 1

تاريخ انتهاء المزاد 6 أبريل

- لوحة «س ب ع - 5»

أعلى سعر 425 ألف جنيه

عدد المتزايدين 1

تاريخ انتهاء المزاد 6 أبريل

- لوحة «ر د ي - 1111»

أعلى سعر 110 ألف جنيه

عدد المتزايدين 2

تاريخ انتهاء المزاد 5 أبريل

- لوحة «ل م ي - 1»

أعلى سعر 425 ألف جنيه

عدد المتزايدين 1

تاريخ انتهاء المزاد 8 أبريل.