محافظ شمال سيناء: التنمية المجتمعية تصب في مصلحة الأمن القومي

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدولة بجميع مؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن المحافظ في تصريحات صحفية بمناسبة العيد القومي للمحافظة أن المشروعات المنفذة والجارية تكلفت مليارات الجنيهات، حيث اهتمت الدولة بإنشاء مشروعات البنية التحتية وربط شمال سيناء بمحافظات القناة.

سيناء تحل المشكلة السكانية

ولفت المحافظ إلى أن سيناء هي الحل الأمثل للخروج من المشكلات التي تتعرض لها مصر، وعلى رأسها المشكلة السكانية حيث أن مساحتها تعادل 3 أضعاف الدلتا.

وأشار إلى أن التنمية على أرض سيناء تصب في صالح الأمن القومي المصري، وتشمل تنمية البشر والأرض والموارد، لأن التنمية المجتمعية تصب في مصلحة الأمن القومي.