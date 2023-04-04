محافظ شمال سيناء يوقد شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية

أوقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية، الذي تشارك فيه المحافظة في نسخته الرابعة بالاشتراك مع محافظات «أسوان- الوادي الجديد- جنوب سيناء- البحر الأحمر- مرسى مطروح».

وذلك بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية.

الرئيس السيسي مهتم بتنمية المناطق الحدودية

وأكد المحافظ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقة شبابها، مشيرا إلى أن قطاع الشباب والرياضة بشمال سيناء يشهد طفرة تنموية كبيرة خلال الفترة الحالية.

أعلن المحافظ إقامة النسخة الحالية بمحافظة مطروح، على أن تقام النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية العام القادم في محافظة شمال سيناء.

بدء فعاليات المرحلة التمهيدية

ومن جانبه، أكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بشمال سيناء أنه يجرى تنفيذ فعاليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظة حتي يوم 20 ابريل الجاري، بمشاركة 13 ألف و547 لاعبًا ولاعبة علي مستوي المحافظة في 14 لعبة جماعية وفردية.