تعرف على موعد إفطار وسحور اليوم الخميس 15 رمضان 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد وتوقيتات الصلاة لليوم الـ15 من شهر رمضان 2023 الموافق 6 أبريل 2023، وفقا للحسابات الفلكية، وكذلك عدد ساعات الصوم، موضحا أن موعد صلاة الفجر الساعة 4:10 صباحا، وصلاة الظهر الساعة 11:57، وموعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساء، وموعد صلاة المغرب 6:15 مساء، وموعد صلاة العشاء الساعة 7:37 مساء.

موعد إفطار وسحور يوم 15 من شهر رمضان 2023

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم والبحث العلمي، أن عدد ساعات صيام اليوم الموافق 15 رمضان 2023، سيكون 14:26 ساعة، موضحا أن كل المواعيد والأرقام وفقاً للحسابات الفلكية المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار المعهد، إلى أن عدد أيام شهر مضان 2023، 29 يوما وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد في هذا الشأن، موضحا أن عيد الفطر سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، وصلاة العيد الساعة 5:47 صباحا وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.