مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14 رمضان 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد وتوقيتات الصلاة لليوم الـ14 من شهر رمضان 2023 الموافق 5 أبريل 2023، وفقا للحسابات الفلكية، وكذلك عدد ساعات الصوم، موضحا أن موعد صلاة الفجر سيكون الساعة 4:11 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وموعد صلاة الظهر سيكون الساعة 11:58 مساء، وموعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساء، وموعد صلاة المغرب 6:16 مساء، وموعد صلاة العشاء الساعة 7:35 مساء.

تعرف على موعد إفطار وسحور اليوم الـ14

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم والبحث العلمي، أن عدد ساعات صيام اليوم الموافق 14 رمضان 2023، 5 أبريل، سيكون 1425 ساعة، موضحا أن كل المواعيد والأرقام، وفقا للحسابات الفلكية المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار المعهد، إلى أن عدد أيام شهر مضان 2023، 29 يوما وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد في هذا الشأن، موضحا أن عيد الفطر سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، وصلاة العيد الساعة 5:47 صباحا وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.