وصول جثمان والد دينا الشربيني إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس

وصل منذ قليل جثمان والد الفنانة دينا الشربيني، مسجد المشير طنطاوي، بمنطقة التجمع الخامس، وذلك لأداء صلاة الجنازة عليه، تمهيدًا لدفنه في مقابر العائلة، ودخلت دينا في حالة انهيار خلال تواجدها بالقرب من الجثمان.

وفاة والد دينا الشربيني

ورحل دينا الشربيني، ليلة أمس، إذ أعلنت نجلته عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد محمد الشربيني برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

نعي نجوم الفن لوالد دينا الشربيني

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي والد الفنانة دينا الشربيني، وكان من أبرزهم الفنان عمرو دياب، إذ كتب صفحته الرسمية على موقع تويتر، قائلا «خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان».