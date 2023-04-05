شيرين رضا تنعى والد دينا الشربيني: رحمة الله عليه

نعت الفنانة شيرين رضا، والد الفنانة دينا الشربيني، الذي وافته المنية في الساعات القليلة الماضية، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ومن المقرر تأدية صلاة الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

شيرين رضا تعزي دينا الشربيني

وكتبت شيرين رضا، في نعيها الخاص بوفاة والد دينا الشربيني، وذلك عبر حسابها بـ إنستجرام، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي للعزيزة دينا الشربيني في وفاة والدها، رحمة الله عليه وربنا يصبرهم».

واستكملت شيرين رضا، نعيها لوالد دينا الشربيني، إذ كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، السيد محمد الشربيني، والد ريهام ونشوى ويوسف ودينا الشربيني، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان».

عمرو دياب ناعيًا والد دينا الشربيني

وكان الفنان عمرو دياب، قد نعى وفاة والد دينا الشربيني، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلًا: «خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد محمد الشربيني، تغمده الله برحمته وألهم الأهل الصبر والسلوان».