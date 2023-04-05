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عمرو دياب يعزي دينا الشربيني في وفاة والدها: تغمده الله برحمته

كتب:

هبة أمين
11:01 ص | الأربعاء 05 أبريل 2023
عمرو دياب ودينا الشربيني

عمرو دياب ودينا الشربيني

قدم الفنان الكبير عمرو دياب، العزاء للفنانة دينا الشربيني، في وفاة والدها، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومن المقرر صلاة الجنازة وتشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وكتب عمرو دياب، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد محمد الشربيني، تغمده الله برحمته وألهم الأهل الصبر والسلوان».

وفاة والد دينا الشربيني

وكانت دينا الشربيني، قد أعلنت في الساعات الماضية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وفاة والدها.

مكان صلاة الجنازة على والد دينا الشربيني

وكتبت دينا الشربيني قائلة: «إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس».

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بقلم هبة أمين