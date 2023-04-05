أسرة «من أجل مصر» تنظم حفل إفطار جماعي بجامعة حلوان

أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة «من أجل مصر»، المركزية بجامعة حلوان، بالدور الذي تقوم به الأسرة في تنظيم العديد من الفعاليات، وأن هذا الإفطار يعزز ويدعم المحبة والمودة بين قيادات الجامعة والطلاب، حيث يجتمع الطلاب في هذا اليوم في جو أسرى مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب، مبينًا دعم الجامعة لأنشطة الطلاب في كافة المجالات.

إفطار جامعة حلوان

وأكد «قنديل» على الدور المهم للجامعة في تأهيل وإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وضرورة تحفيز الطلاب على المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية المختلفة.

إفطار الجامعات الحكومية

ويعد هذا الإفطار أحد أنشطة الأسرة حيث تقوم بالعديد من الأنشطة المختلفة والثقافية والجوالة والخدمة العامة وإقامة الندوات التي تسهم في التوعية ضد الأفكار المغلوطة والمتطرفة، وكذلك الندوات الدينية وخاصة في هذا الشهر الكريم، بالإضافة إلى العديد من البرامج والفعاليات الأخرى المختلفة بالاشتراك بين كافة الطلاب بجميع الكليات المختلفة على مستوى الجامعة لتحقيق الهدف العام والأسمى وهو اتاحة الفرصة للطلاب للحصول على المعلومات وبناء شخصية الطالب الجامعي.

وأعقب حفل الإفطار الجماعي، سهرة رمضانية تضمنت عدة فقرات فنية، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الاسرة.

وأقيم حفل الإفطار بإشراف تنفيذي من الدكتور كريم همام رائد اسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد إبراهيم نائب رائد الاسرة، الأستاذ ياسر جبالي مسئول الأسرة، الطالب أحمد ناصر الأخ الأكبر للأسرة، الطالبة ريموندا روماني الأخت الكبرى للأسرة.

وفى ختام الحفل حرص طلاب الأسرة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، تعبيراً عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.