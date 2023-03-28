جامعة حلوان تعلن عن وظائف جديدة.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت البوابة الإلكترونية للحكومة عن مجموعة من الوظائف الشاغرة، بعدد من الإدارات التابعة لجامعة حلوان، وكذلك طريقة آخر موعد التقدم، والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التقدم، كالتالي:

وظائف جامعة حلوان 2023:

1- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

2- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي

3- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

4- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

5- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

6- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

شروط وظائف جامعة حلوان:

مؤهل عالي يواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة:

9 ملفات (أصل + 8 صور) تشمل الآتي:-

1. بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل وأن يكون حاصلًا على تقريرين متتاليين بمرتبة كفاية ممتاز في السنتين الأخيرتين.

2. بيان بأبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك معتمدة.

3. اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 «معتمد».

4. إعداد مقترح بشان خطة العمل على أن يتم إعداد الملخص والمقترح باستخدام الحاسب الآلي وعمل presentation له على برنامج PowerPoint تمهيدًا لعرضه على لجنة القيادات.

5. عدد 6 صور شخصية.

6. صورة البطاقة الشخصية ساريه.

7. صورة جواز السفر إن وجد.

8. شهادة معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات.

طريقة التقديم:

جامعة حلوان - المبنى الإداري - الدور الرابع - مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد وهيئة التدريس ت : 28162054 – داخلي 3051 - 3078.

مواعيد التقديم:

من يوم 28 مارس إلى 28 أبريل 2023.