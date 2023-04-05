ضبط 4 استدرجوا شخصا عبر فيسبوك لتأجير سيارة وسرقوه بالإكراه في مصر القديمة

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بتضرره من 3 مجهولين، لقيام أحدهم باستدراجه لإحدى المقاهي الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بدعوى استئجار سيارة، واصطحابه بـ توك توك وصولاً لإحدى المناطق بدائرة القسم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته بجروح متفرقة بالجســـم واستولوا منه على (هاتف محمول - مبلغ مالي - بعض المتعلقات الشخصية) ، ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديدهم وتبين أنهم (4 أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية) وعُثر بحوزتهم على كل المسروقات المستولى عليها من المجني عليه وكذا (2 سلاح أبيض مطواة - مبلغ مالي – الهاتف المحمول– توك توك ملك أحدهم).

وبمواجهتهم بأقوال المجني عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة أخرى، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.