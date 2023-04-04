أسرة ضحية مشاجرة الأطفال بعين شمس تروي كواليس الواقعة: مات وهو صائم

بينما كانت الحياة تسير بشكل طبيعي داخل أحد شوارع منطقة عين شمس بالقاهرة، فجأة يسمع الأهالي صوت صرخات تأتي من داخل الشوارع، وحينما انتقلوا إلى المكان كانت الصدمة، جثة الشاب سيد صاحب الـ32 عامًا ملقاة أرضًا على سطح منزله.

سريعًا أبلغ الأهالي الشرطة، وبعد دقائق كانت سيارات الشرطة متواجدة في المكان، وتبين أن الضحية تعرض للقتل على يد أقاربه بسبب لعب الأطفال، وجرى القبض على المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7163 لسنة 2023 جنح عين شمس.

كما انتقلت جهات التحقيق، وناظرت جثمان المجني عليه، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان السبب الرئيسي في الوفاة، وإعداد تقرير مفصل، وبعد تحقيقات أجرتها جهات التحقيق فى الواقعة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كواليس الواقعة

أما عن كواليس الواقعة، كشف أسرة المجني عليه، تفاصيل ما حدث في الجريمة لـ«الوطن»، إذ أوضحت شقيقة المجني عليه، أن الواقعة كانت بسبب خناقة بين طفلين، وهما نجل شقيقة المجني عليه، وبين نجل أحد المتهمين، ونشبت مشاجرة بين المجني عليه وبين الطرف الآخر، وتدخل الأهالي وأنهوا الخلاف بينهما، لكن في يوم الواقعة، قام المتهمين بالتعدي على المجنى عليه، وأصابوه بطعنة فوق سطح منزله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو صائم.

كما طالبت أسرة المجنى عليه بالقصاص حتى تهدأ نار الأسرة، مشيرين الى أن المجنى عليه رحل وترك 3 أطفال، ولم يكن هناك أي خلافات بينه وبين أحد في المنطقة.

أما عن العقوبة، أوضح حسن شومان المحامي، لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».